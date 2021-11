Confronto na Zona Norte de Niterói acaba com um preso e dois baleados

Em Niterói, a manhã de segunda-feira (22) foi de troca de tiros entre policiais militares e criminosos na comunidade do Mato Grosso, no bairro do Sapê, Zona Norte de Niterói. De acordo com a PM, agentes foram mobilizados ao local após denúncia de que uma quadrilha estava se organizando para cometer assaltos.

A ação foi coordenada por um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). A equipe que foi ao local averiguar a denúncia confirmou o relato ao encontrar cinco criminosos armados reunidos na esquina da Rua Mato Grosso com a Rua Amadeu Gomes. Os bandidos receberam os PMs a tiros e houve confronto.

Durante o tiroteio, dois suspeitos de pertencerem à quadrilha foram baleados na perna. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Além disso, um terceiro suspeito foi detido pelos policiais. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

O flagrante pelo crime de tráfico foi confirmado porque os policiais informaram terem encontrado, com o trio, grande quantidade de material entorpecente. Além disso, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, possivelmente usada pelos bandidos no confronto, e três rádios transmissores.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência. O suspeito preso foi encaminhado á carceragem da distrital. O mesmo será feito com os dois que ficaram internados, assim que tiverem alta. Em seguida, eles serão transferidos ao sistema prisional.