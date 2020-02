Confronto na comunidade Nova Grécia deixa 3 mortos e 3 feridos

Um confronto entre policiais e criminosos, no fim da manhã dessa terça-feira (4), na comunidade Nova Grécia, situada às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), em São Gonçalo, deixou saldo de três homens mortos e outros três feridos. Na ação a polícia apreendeu fuzil, pistolas, granadas, rádio e uma carga de drogas.

Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) averiguavam informações a respeito de um suposto roubo de carga na localidade, e quando chegaram foram atacados a tiros por um grupo fortemente armado. No confronto que se seguiu, três homens foram baleados e morreram. Outros três feridos deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

O balanço da ocorrência, segundo a PM foi: 6 elementos baleados( 3 óbitos e 3 socorridos ao Heat), além da apreensão de 1 fuzil (calibre 5.56), 2 pistolas (calibre 9mm), 6 granadas, 3 rádios transmissores, 1 bloqueador de sinal e material entorpecente.