Confronto entre polícia e traficantes termina com quatro suspeitos mortos em Itaboraí

Esta quarta-feira (21) foi iniciada com uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais militares na comunidade da Reta Velha, no bairro Venda das Pedras, em Itaboraí. Uma força tarefa formada por agentes do 35º BPM (Itaboraí) e 7º BPM (São Gonçalo) foi montada para combater o tráfico de drogas no local, o que despertou a reação armada dos traficantes, de acordo com a polícia. Recebidos à tiros, os agentes reagiram e houve o confronto. Quatro suspeitos foram baleados e morreram no local. Um policial foi atingido no braço e levado para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Na ação foi apreendido um fuzil 556, duas granadas, um revólver calibre 38, uma pistola, um carregador, farto material entorpecente e um caderno de anotações do tráfico. A operação foi encaminhada para registro na 71ª DP (Itaboraí). Uma perícias foi realizada pela Polícia Civil no local da troca de tiros. O policial atingido por disparo foi operado e passa bem, segundo informações.