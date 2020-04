Confronto entre PMs e envolvidos em roubo de carga deixa saldo de um morto no Fonseca

Ao apurarem denúncias sobre a localização dos acusados de praticarem roubo de carga e manterem duas pessoas como reféns, na tarde de quarta-feira (29), na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, policiais militares do 12º BPM conseguiram encontrar os criminosos. Durante um novo confronto, que dessa vez ocorreu horas depois, na comunidade da Coréia, no Fonseca, um homem morreu e uma pistola foi apreendida.

Ao realizarem buscas na comunidade os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram atacados a tiros, e no confronto um indivíduo, de 23 anos, foi baleado. e morreu no local. Com ele, que teria envolvimento na ocorrência anterior de roubo de carga a PM apreendeu uma pistola e um rádio transmissor.

Na tarde de quarta-feira, o motorista e um ajudante de que estavam numa Fiorino foram mantidos como reféns, quando as vítimas realizavam entrega de produtos num dos acessos da comunidade Coronel Leôncio. A PM foi acionada e houve confronto. Mas os criminosos, conseguiram furar o cerco e fugir. As vítimas foram libertadas sem ferimentos.