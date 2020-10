Confronto entre PMs e criminosos deixa dois mortos na Ilha da Conceição

Um confronto entre policiais militares do 12º BPM e criminosos, deixou dois mortos, na noite de sexta-feira (30), no Morro do MIC, na Ilha da Conceição. Os policiais haviam sido informados que bandidos estariam supostamente mantendo funcionários de um estaleiro da região, como reféns.

A denúncia não foi confirmada, mas quando realizavam buscas, militares foram atacados a tiros por criminosos ligados ao tráfico. Na troca de tiros, dois homens, ainda não identificados foram baleados e morreram. Policiais apreenderam na ação uma carga de drogas, uma escopeta e rádios de comunicação.