Confronto entre PM e criminosos resulta em morte e fuzil apreendido

Um confronto entre policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) e criminosos resultou na morte de um suspeito, a apreensão de um fuzil e um dos agentes baleados na perna. Segundo informações divulgadas pela PM, a troca de tiros ocorrida em Santa Izabel teve início na Estrada de Bonsucesso e terminou na Rua Quintino Bocaiúva. Ainda de acordo com os relatos, um grupo de suspeitos foi encontrado em um carro Renegade Cinza no primeiro endereço e deu início ao confronto.

Após a troca de tiros, foi encontrado o suspeito já morto. Nas informações divulgadas ainda constam a apreensão de um fuzil calibre 7.62 milímetros, uma granada, um radiotransmissor, uma capa de colete camuflada e material entorpecente. O policial militar baleado foi socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, para a retirada do projétil. Ele se mantém estável e sem risco de morte, segundo a PM.