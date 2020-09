Confronto entre criminosos e policiais deixa um morto em São Gonçalo

Um confronto entre criminosos e policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) deixou saldo de um morto, na manhã de hoje, no bairro Almerinda. Na ação, os militares apreenderam uma pistola e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Os policiais, do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que realizavam patrulhamento pelo bairro do Jóquey, quando ao entrarem no bairro Almerinda, e passarem pela Rua Sargento Fernando Fontes, se avistaram dois suspeitos, que trafegavam numa motocicleta.

Ao perceberem a aproximação da PM, os suspeitos que estavam armados atacaram os policiais a tiros. Houve confronto e perseguição. No confronto um dos suspeitos, não identificado, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele foi apreendida a uma pistola calibre 380, com três munições. A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte decorrente de intervenção policial.