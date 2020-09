Confronto entre criminosos e polícia termina em morte de suspeito em Itaboraí

Um confronto entre um grupo de criminosos e policiais do 35º Batalhão (Itaboraí) ontem (9) terminou com a morte de um suspeito e a apreensão de uma metralhadora, além de material entorpecente. A ação de combate ao crime acontecia de forma rotineira na RJ-493, altura do bairro do Gebara, em Itaboraí, quando os policiais viram um grupo de quatro suspeitos. Desconfiados sobre a possibilidade da prática de assaltos, os agentes se aproximaram e foram recebidos a tiros pelos criminosos já em fuga.

Houve confronto e na Rua Dezenove e um dos suspeitos foi baleado. O restante do grupo conseguiu escapar. Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros para o homem ser socorrido, porém com a chegada do Corpo de Bombeiros foi constatado o óbito do homem. A arma apreendida durante a ocorrência possuía a numeração raspada. Foram contabilizados 29 pinos de cocaína como material entorpecente.

A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNISG) foi acionada e realizou a perícia do local. O registro dos fatos foi realizado na especializada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da área.–