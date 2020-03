Confronto em São Gonçalo termina com dois suspeitos mortos

Um intenso confronto deixou dois mortos na manhã desta segunda-feira (02), no bairro Almerinda, em São Gonçalo. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), militares realizavam uma ação para combater o crime organizado na região, quando foram atacados por traficantes. Houve intensa troca de tiros que assustou moradores que saiam para trabalhar. Segundo a Plataforma Fogo Cruzado, o tiroteio aconteceu às 8h30.

Após os tiros pararem os policiais encontraram dois homens caídos ao chão. A PM informou ainda que com eles foram apreendidas duas pistolas e grande quantidade de drogas, que até o fechamento desta edição, não foi divulgada a quantidade. Todo o material foi levado para a 75ªDP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.

No mês de fevereiro, a plataforma Fogo Cruzado mapeou 399 tiroteios na Região Metropolitana do Rio, indicando uma queda de 40% em comparação com o mesmo período de 2019, quando houve 661 registros. Apesar de São Gonçalo ter pulado da terceira para segunda colocação (comparação dos meses de fevereiro de 2020 e 2019) houve uma redução de mais de 18% no volume de confrontos.

De acordo com a plataforma, foram registrados 45 casos no mês passado na cidade, contra 55 em fevereiro de 2019. Apesar da redução dos confrontos, houve aumento no número de mortos e feridos. No segundo mês deste ano foram registrados 24 feridos e 26 mortos, contra 15 feridos e 22 mortos em fevereiro do ano passado. No comparativo com janeiro, houve uma redução de quase 50% no número de tiroteios, caindo de 82 registros para 45.

O Rio de Janeiro teve o maior número de tiroteios entre os municípios da Região Metropolitana do Rio: foram 250 registros, 63% de todo o acumulado do Grande Rio.