Confronto em São Gonçalo deixa homem ferido

Um homem foi baleado durante troca de tiros com a Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Santa Izabel, em São Gonçalo. De acordo com a corporação, houve apreensão de uma arma e drogas, que ainda serão contabilizadas.

Segundo informações da PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento quando foram confrontados por um grupo armado. A equipe revidou. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo baleado.

Ainda de acordo com o batalhão, o acusado foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde está preso sob custódia. A corporação, até o momento da publicação deste texto, não havia divulgado o estado de saúde.

Os policiais afirmam terem apreendido, com o suspeito, um revólver, um aparelho de rádio comunicador e drogas, que ainda serão contabilizadas. O material foi encaminhado à 73ª DP (Neves), central de flagrantes, que registrou o caso.