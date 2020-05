Confronto deixa um morto e apreensão de drogas e armas na Vila Ipiranga

Um intenso confronto, entre policiais militares do 12º BPM e criminosos, na noite de quinta-feira (07) deixou saldo de um morto, além da apreensão de armas e drogas, na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca. Uma guarnição realizava uma operação na localidade, quando foi ataca a tiros por traficantes.

Um menor, de 17 anos, foi dominado, e com ele a polícia apreendeu uma mochila com 329 pedras de crack, 197 trouxinhas de maconha, 52 pinos de cocaína, além de uma pistola, calibre 9 milímetros. Ainda durante as buscas no interior da comunidade, os PMs se depararam com mais dois criminosos que enfrentaram os militares a tiros mais uma vez.

Nesse novo confronto, um rapaz de 19 anos foi baleado e com ele foi apreendido mais uma pistola. Ele não resistiu aos ferimentos, e o comparsa conseguiu fugir.