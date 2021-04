Confronto deixa dois mortos em condomínio de Maricá

Mais um caso de violência no condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã, em Maricá. Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram, em confronto com a Polícia Militar e um terceiro foi preso em flagrante, na noite de quarta-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12° BPM (Niterói), que estava em patrulhamento pela região, foi atacada a tiros por homens armados. Os policiais revidaram, dando início ao confronto.



Após os disparos terminarem, os militares encontraram três suspeitos baleados. O socorro do Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que dois deles estavam mortos. Um foi identificado pelas iniciais D. M. P., de 30 anos, e tem anotações criminais por roubo e furto. O outro não foi identificado. O terceiro ferido, de iniciais M. A. da S., de 20 anos, foi socorrido ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML), e não teve o estado de saúde revelado. Armas, drogas e rádios transmissores foram apreendidos e o caso registrado na Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói.