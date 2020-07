Confronto assustou motoristas na Rodovia BR-101

Motoristas que passavam, na manhã dessa quarta-feira (22), pela Rodovia BR-101, viveram momentos de pânico, na altura do bairro de Guaxindiba, em São Gonçalo, no momento em policiais militares e bandidos se enfrentaram a tiros. Pelo menos duas pessoas deram entrada baleadas, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

A PM informou que agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle Multidões (RECOM) realizavam patrulhamento pela rodovia, quando foram alertados sobre um “arrastão” onde haveria bandidos armados em motocicletas. Em seguida os policiais avistaram dois suspeitos numa motocicleta, e após darem ordem para que parassem, os mesmos fugiram em direção ao bairro de Santa Luzia.

Logo depois os militares tiveram atenção volta para dois suspeitos em outra motocicleta, que dessa vez atacaram os policiais a tiros dando início a intenso confronto. Na troca de tiros, um homem deu entrada baleado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A polícia apura se uma outra pessoa teria sido baleada na ação. Um suspeito foi conduzido para a 74ª DP (Alcântara). Na ocorrência, a PM recuperou uma

motocicleta roubada, além de apreender uma pistola calibre 9 milímetros, além de dois carregadores, 24 munições,1 cinto de guarnição, 1 coldre, drogas, 3 mochilas, 4 cadernos de anotações, e R$ 199.