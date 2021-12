Confirmado. Mochila encontrada no mar é de copiloto do avião que caiu entre Ubatuba e Paraty

A mochila encontrada pela Marinha do Brasil no litoral entre Ubatuba, entre São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, é do copiloto do avião bimotor que caiu no mar na noite do dia 24. Os pertences de José Porfírio de Brito Júnior, 20 anos, foram localizados pela Marinha no último sábado.

Segundo o Metrópoles, a confirmação de que a mochila é do copiloto que era e proprietário do bimotor, foi feita pela mãe dele, Ana Regina Agostinho, 43, em seu perfil nas redes sociais.

A família tem feito críticas constantes à Marinha, já que a corporação não passa informações. Segundo os parentes, os militares negam que seja responsável pelas buscas no mar e, segundo a família, não cedeu os equipamentos necessários para a busca específica, como o sonar que pode identificar destroços em águas profundas.