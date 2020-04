Confirmada quarta morte por coronavírus em São Gonçalo

A Vigilância Epidemiológica de São Gonçalo confirmou o quarto óbito por coronavírus na cidade. Uma idosa de 83 anos, moradora do bairro Amendoeira, faleceu esta semana em uma unidade hospitalar. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 1709 casos notificados, sendo 1420 suspeitos, 55 confirmados, 237 descartados e 4 óbitos.

O terceiro foi de uma mulher de 74 anos, no bairro Colubandê, o segundo de um homem, 62 anos, no bairro Santa Izabel e o primeiro caso, na semana passada, foi de uma professora, moradora do bairro Coelho, que faleceu no último sábado (28) de março em um hospital particular em Niterói.

Em apuração…