A Vigilância Epidemiológica de São Gonçalo confirmou o primeiro óbito por Coronavírus na cidade. É o caso da professora Luciara Peçanha, 58 anos, moradora do bairro Coelho, que faleceu no último sábado (28) em um hospital particular em Niterói.

Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira(31), o município tem 11 casos confirmados da doença e investiga 660 casos notificados da doença.

Em apuração…