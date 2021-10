Confira que abre e o que fecha nesse feriado

Alguns serviços na região de São Gonçalo, Itaboraí e Niterói não vão funcionar ou terão seu horário alterado no feriado de amanhã (12), quando é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, além do dia das crianças.

SÃO GONÇALO

São Gonçalo Shopping – As lojas abrem obrigatoriamente de 15h às 21h. Praça de alimentação funcionará das 11h às 21h. Já o cinema funciona de acordo com a programação.

Pátio Alcântara – Na terça, as lojas e quiosques ficam abertos de 9h ás 18h, enquanto a Praça de alimentação abre às 10h e fecha no mesmo horário.

Shopping Partage – As lojas e quiosques funcionarão obrigatoriamente de 15h às 21h, com opção de abertura às 11h. O horário da Praça de Alimentação e do Playtoy Park será de 11h às 21h. Bares e restaurantes ficam abertos de 11h às 23h, enquanto os cinemas trabalham de acordo com a programação.

Os bancos da cidade não funcionarão na terça-feira (12).

NITERÓI

Plaza Shopping – As lojas, quiosques e outros serviços funcionam de 15h às 21h, quem desejar, pode funcionar das 10h às 22h. A praça de alimentação abre de 12h às 22h, enquanto o cinema funciona de acordo com a programação.

Bay Market – Na terça o horário é de 12h às 20h.

Shopping Multicenter Itaipu – Na terça, as lojas abrem de 15h às 21h, enquanto a Praça de alimentação fica aberta de 12h ás 21h.

BARCAS

As travessias acontecem de hora em hora na linha Araribóia e na linha Paquetá. Na linha Cocotá, as viagens estarão suspensas nos dias 11 e 12 de outubro.

Prefeituras

As prefeituras de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí não funcionarão na terça-feira (12).