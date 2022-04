Confira os horários das missas no Domingo de Páscoa em Niterói

A Páscoa, comemorada pela igreja católica nesse Domingo (17),o Domingo de Páscoa, tem celebrações em todas as 86 paróquias, incluindo as Quase-Paróquias e Paróquias militares da Arquidiocese. O momento é de celebração e reflexão no período mais importante para os cristãos. Em Niterói as principais igrejas estão celebrando a ressurreição de Jesus Cristo nos seguintes horários:

Na Catedral São João Batista, no Centro de Niterói, às missas serão às 7h, 11h e 17h.

Em Icaraí, na Paróquia Porciúncula de Sant’Ana, as celebrações serão às 6h30min, 8h, 9h30min, 11h e 18h.

Em São Domingos, na Paróquia São Domingos, as missas serão ministradas às 8h e às 10h30min.

Em Icaraí, na São Judas Tadeu, as missas estão marcadas para 10h, 17h e 19h.

Na Região Oceânica, na Paróquia de São Sebastião Itaipu, serão às 7h30min, 9h30min, 17h e 19h.

Na Paróquia de São Lourenço, no Fonseca, a missa está marcada para às 11h.