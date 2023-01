Confira os destaques e estreias da semana no Streaming

A segunda temporada de Vikings, além de produções com Al Pacino e Clint Eastwood são os destaques da semana

Leonardo Oliveira Brito

O ano de 2023 começou com tudo para quem gosta de acompanhar as plataformas de streaming. Confira nessa lista preparada por A TRIBUNA, os melhores lançamentos e recomendações de Netflix e Amazon Prime Vídeo dessa semana.

Nesta quarta-feira, chega “Aquaman”. O sucesso da DC Studios, conta a história de Arthur Curry (Jason Momoa), o Aquaman que enfrenta a perseguição do vilão Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) e o golpe político realizado pelo meio-irmão Mestre do Oceano (Patrick Wilson). O longa tem direção de James Wan (Invocação do Mal). O filme “Winter: O Golfinho 2” também estreia na quarta. O filme é a continuação da história da corajosa golfinho Winter, que enfrenta um futuro incerto após o falecimento da sua mãe adotiva, a idosa golfinho Panama.

Al Pacino em Hunters

Com Al Pacino, a segunda temporada de “Hunters” é um destaque. Um grupo diversificado de caçadores nazistas que vivem em 1977 na cidade de Nova York descobre que centenas de altos oficiais nazistas estão conspirando para criar um Quarto Reich nos Estados Unidos.

Os filmes Oito mulheres e um segredo, Shazam e o clássico Mortal Kombat, de 1995 também são destaques, estreando na próxima sexta-feira, dia 13.

Clint Eastwood

Mas a nossa recomendação é o filme A Mula, de Clint Eastwood. O filme de 2018/2019 impressiona pela grande interpretação do veterano. O filme conta a vida de Earl Stone (Clint Eastwood), de 80 anos. Ele é um premiado horticultor e veterano da Guerra da Coréia. Enfrentando a ruína financeira e afastado de sua ex-esposa, Mary (Dianne Wiest), e sua filha, Iris (Alison Eastwood), Earl está desesperado por dinheiro, o que lhe faz aceitar uma oferta e se torna uma “mula” que transporta cocaína para um cartel de drogas mexicano. Enfrentando pouca suspeita devido à sua idade, raça, história criminal impecável e aderência estrita às leis de condução, Earl é confiado a transportar enormes quantidades de drogas e recebe grandes quantias em dinheiro. Com o dinheiro que obtém do tráfico de drogas, ele compra uma nova camionete, resolve seus problemas financeiros até que é pego pela Polícia. Destaque também para Bradley Cooper, como Colin Bates.

NETFLIX



Na Netflix, as estreias da semana são O Bonde – Novo Episódio, que estreou nesta segunda (09), uma série coreana onde uma tragédia escancara a vida privada da esposa de um político e a obriga a enfrentar segredos de família e um passado conturbado. Nesta terça estreia Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? Este documentário norte-americano surpreendente conta a história de um nômade carismático que viralizou como herói, mas acabou atrás das grades.

Na quarta-feira, a estreia é de “Ruído”, O drama mexicano conta a história de Julia que é uma das muitas mães, irmãs, filhas e colegas que tiveram suas vidas despedaçadas por conta da violência. Julia também está buscando sua filha, Ger. E é a partir dessa jornada que ela começará a entrelaçar as histórias e as lutas de diferentes mulheres.







Vikings



Mas a grande estreia da semana na plataforma é Vikings: Valhalla – Temporada 2. Ambientada há mais de mil anos, no início do século 11, a série “Vikings: Valhalla” narra as heroicas aventuras dos vikings mais famosos da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), sua impetuosa e obstinada irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). A segunda temporada começa logo após a trágica derrota da capital Kattegat; um acontecimento que alterou para sempre os destinos e os sonhos desses guerreiros. Agora na perigosa condição de fugitivos no território da Escandinávia, eles serão forçados a explorar o que se esconde para além dos fiordes de Kattegat.

Outra grande novidade é a terceira temporada de Sky Rojo. Os novos episódios da série espanhola se passam seis meses após o último embate. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) descobrem que a paz é apenas uma ilusão entre momentos aterrorizantes. Com a nova vida destruída, as meninas compreendem que o passado sempre volta. Se elas quiserem mesmo se libertar, será preciso enterrá-lo. Ou enterrar Romeo (Asier Etxeandia) .

Ou seja, para quem gosta de filmes e séries, não faltará opção para a semana.