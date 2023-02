Confira os blocos de carnaval que vão invadir as ruas do Rio

Leonardo Oliveira Brito

A agenda de blocos de carnaval neste final de semana no Rio é para todos os gostos. Mais de 80 blocos farão a festa pelas ruas do Rio de Janeiro.

Entre os desfiles, há dois megablocos (desfiles com público estimado de mais de 100 mil): o do bloco Chora me liga, no sábado (11) e o Carrossel de Emoções, no domingo (12).



Além dos megablocos, a lista contém apresentações e cortejos de blocos históricos na folia carioca, como o Céu na Terra (Santa Teresa, no sábado), Simpatia é Quase Amor (Ipanema, sábado), Cordão do Boitatá (Centro, domingo), e Suvaco de Cristo (Jardim Botânico, domingo). Há ainda coletivos que fazem sucesso pelo repertório temático, como o Fogo e Paixão (Centro, sábado) e o infantil Gigantes da Lira (Laranjeiras, domingo). É só pegar a barca ou atravessar a ponte e curtir.

Confira a programação deste final de semana

11 de Fevereiro de 2023 – Sábado



Bloco Céu na Terra

Céu na Terra

Onde: Largo dos Guimarães, Santa Teresa

Horas: 6h30

Chora Me Liga

Onde: Rua Primeiro de Março, 66, Cenro

Horas: 7h

Estratégia

Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro

Horas: 8h

Ninho das Cobras

Onde: Largo São Francisco da Prainha, 4, Praça Mauá

Horas: 13h

GRBC da Saara

Onde: Praça do Mascate, Saara

Horas: 13h

Batuke da Ciata

Onde: Rua Argemiro Bulcão, 64, Saúde

Horas: 15h

Flor de Lis

Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro

Horas: 15h

Pinto Sarado

Onde: Travessa Rua Sara, 53

Horas: 15h30

Come e Dorme

Onde: Rua Cerqueira, 40, Paquetá

Horas: 16h

Bloco do Rock

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Horas: 17h

Eu Amo a Lapa

Onde: Arcos da Lapa, Lapa

Horas: 18h

Carmelitas (Ensaio)

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Horas: 18h

Leão da Pedra

Onde: Rua da América, 235, Santo Cristo

Horas: 18h

Infantil Sá Pereira

Onde: Rua Capistrano de Abreu, 20, Botafogo

Concentração: 8h

Só o Cume Interessa

Onde: Praça General Tibúrcio, Urca

Concentração: 10h

Bloco Brasil

Onde: Praça Almirante Júlio de Noronha, Leme

Concentração: 10h

Banda Bandida

Onde: Praça Manoel Campos da Paz, Copacabana

Concentração: 14h

Simpatia é quase amor Riotur

Simpatia É Quase Amor

Onde: Rua Teixeira de Melo, Ipanema

Concentração: 16h

Perereka Sem Dono

Onde: Rua Henrique de Novaes com Real Grandeza, Botafogo

Concentração: 16h

Bloco da Mamadeira

Onde: Parque General Leandro, Botafogo

Concentração: 16h

Que Merda É Essa – Ensaio

Onde: Bar Paz e Amor, Rua Garcia D´Ávila, 173, Ipanema

Horas: 18h

Ih, é Carnaval!

Onde: Av. Pasteur, 250, Urca1

Horas: 20h

Casa Bloco – Sou Brega

Atrações: Desliga da Justiça, Bloco Fogo & Paixão, Sidney Magal, Bloco Amor & Sacanagem – Aila convida Felipe Cordeiro e Keila

Ingressos e valores: Casa Bloco

Local: Clube Monte Líbano, Av. Borges de Medeiros, 701 – Lagoa

Horário: 21h às 4h30



Parei de Beber, Não de Mentir

Onde: Rua Mandina, Praça do Bandolim

Concentração: 15h

Banda do Pechincha

Onde: Estrada do Pau Ferro, 13, Pechincha

Concentração: 16h

Minibloco

Onde: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Concentração: 8h

Blocão da Tijuca

Onde: Praça Saens Pena, Tijuca

Concentração: 9h

Seu Lagarto Mama

Onde: Rua Visconde de Abaeté, 139, Vila Isabel

Concentração: 10h

Urubuzada

Onde: Praça Afonso Pena, Tijuca

Concentração: 12h

Butano na Bureta

Onde: Rua Senador Furtado, 48, Maracanã

Concentração: 13h

Banda da Praça da Bandeira

Onde: Praça da Bandeira, 315, Praça da Bandeira

Concentração: 15h

Banda Haddock

Onde: Rua Haddock Lobo, 342, Tijuca

Concentração: 15h

Banda de Vila Isabel

Onde: Petisco da Vila, Boulevard 28 de Setembro, Vila Isabel

Concentração: 16h

Já Comi Pior Pagando

Onde: Rua Leite de Abreu, 10, Tijuca

Concentração: 16h

Seu Kuka e Eu do Grajaú

Onde: Praça Professor Francisco Daurea, Grajaú

Concentração: 16h

Põe na Quentinha

Onde: Barodromo – Rua Dona Zulmira 41, Maracanã

Horas: 17h

Banda do Tijuca Tênis Clube

Onde: Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, Tijuca

Concentração: 17h

Afosé – om – O – Ifá

Onde: Praça Barão de Drumond, Vila Isabel

Concentração: 17h

12 de Fevereiro de 2022 – Domingo





Cordão do Boitatá Riotur





Cordão do Boitatá

Onde: Rua da Assembleia, 13, Centro

Concentração: 7h

Carrossel de Emoções

Onde: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Horas: 7h

Fogo e Paixão

Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro

Concentração: 8h

Blocão de Copacabana

Onde: Posto 6, Copacabana

Concentração: 8h30

Primeiro Amor

Onde: Av. Prefeito Mendes de Morais, 900, São Conrado

Concentração: 9h

Quem Num Guenta Bebe Água

Onde: Rua Gago Coutinho, 37, Laranjeiras

Concentração: 12h

Chaleira do Vidigal

Onde: Av. Delfim Moreira, 25, Leblon

Concentração: 13h

Foliões da Abraces

Onde: Rua Constante Ramos com Domingos Ferreira, Copacabana

Concentração: 14h

Foliões da Prainha

Onde: Largo São Francisco da Prainha, na Pedra do Sal, Saúde

Concentração: 15h

Morena do Dom

Onde: Rua André Cavalcanti, 44, Centro

Concentração: 15h

Feijoada de Lançamento da Camisa do Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia

Onde: Colarinho do Samba, Rua do Rezende, 53/A, Lapa

Quanto: R$ 50 (Feijoada + Camisa)

Horas: 14h

Rodopiando No Tombo do Copo

Onde: Bar Papo Carioca, Rua Citiso, 38, Rio Comprido

Concentração: 12h

suvaco de cristo

Suvaco do Cristo

Onde: Em frente ao Bar Joia, Rua Jardim Botânico com a Faro, Jardim Botânico

Concentração: 8h

Gigantes da Lira (Infantil)

Onde: Pracinha Jardim Laranjeiras, Rua General Glicério, Laranjeiras

Concentração: 9h

Estilo: Infantil

Se Não Quiser Me Dá, Me Empresta

Onde: Posto 8, Ipanema

Concentração: 10h

Casa Bloquinho: Baile Infantil

Atrações: Céu na Terra, Cordão da Bola Preta

Ingressos e valores: Casa Bloco

Local: Clube Monte Líbano, Av. Borges de Medeiros, 701 – Lagoa

Horário: 15h às 21h



Tá Pirando, Pirado, Pirou!

Onde: Av. Pasteur, 404, Urca

Concentração: 15h

Larga Onça, Alfredo

Onde: Rua Ipiranga, 49, Laranjeiras

Concentração: 16h

Barra/Valqueire

Acorda e Vem Brincar

Onde: Rua das Dálias, 137, Valqueire

Concentração: 9h

Banda da Barra

Onde: Avenida Lúcio Costa, 3646, Barra

Concentração: 12h

Grande Tijuca

Eu Choro Curto Mas Rio Comprido

Onde: Rua Aristides Lobo, Rio Comprido

Concentração: 13h

Vai Tomar no Grajaú

Onde: Avenida Engenheiro Richard, 114, Grajaú

Concentração: 15h

Sementes do Amanhã

Onde: Av. 28 de Setembro, Vila Isabel

Concentração: 16h

Pipoca e Guaraná

Onde: Praça Comandante Xavier de Brito, 26, Tijuca

Concentração: 16h