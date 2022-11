Confira filmes e séries para assistir no feriado

Amanhã (15) é o dia de Proclamação da República

Nesta terça-feira (15), é comemorado o feriado nacional de Proclamação da República, bom para assistir a novos filmes e séries nos principais streamings, como a Netflix e o Prime Video. Dentre as opções estão séries que receberam novas temporadas recentemente, como The Crown e Manifest, confira a lista completa a seguir:

Manifest

“Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles”

Salva pela Netflix, a série Manifest havia sido cancelada com apenas quatro temporadas, no entanto, a plataforma resolveu produzir a quarta e a última temporada, lançada recentemente no catálogo. A série conseguiu se tornar a mais assistida do streaming na semana de lançamento.

Trailer:

The Crown

“Uma crônica da vida da Rainha Elizabeth II dos anos 1940 aos tempos modernos. Com o passar das décadas, intrigas pessoais, romances e rivalidades políticas foram revelados e ajudaram a moldar o século XX”

Com polêmicas a respeito de família real, a série ‘The Crown’ teve a sua quinta temporada lançada recentemente pela Netflix e segue no top 10 séries da plataforma.

Segundo jornal britânico ‘The Sunday Times’, o rei Philip não teria gostado da forma que foi retratado na série, culpado pelos pais da morte da irmã, ele estudou processar a Netflix.

Trailer:

Uma Quedinha de Natal

“Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano”

Lindsay Lohan volta às telas com esta nova comédia romântica de Natal da Netflix. O filme é dirigido por Janeen Damian com a própria Lindsay e já conquistou o top 10 filmes da plataforma.

Trailer:

Meu Policial

“Uma linda história de amor proibido e convenções sociais em transformação, “Meu Policial” retrata um triângulo amoroso, que após quatro décadas volta a se reunir, entre o policial Tom (Harry Styles/Linus Roache), a professora Marion (Emma Corrin/Gina McKee) e o curador de museu Patrick (David Dawson/Rupert Everett)”

O longa é uma adaptação do livro homônimo lançado em 2012, escrito pela autora britânica Bethan Roberts. O filme, que conta com Harry Styles, Emma Corrin, David Dawson e outros grandes nomes, está disponível no Prime Video.

Trailer:

11.22.63

“Um modesto professor se depara com um portal do tempo que o leva ao dia 9 de setembro de 1958. Ele inicia uma jornada para tentar evitar o assassinato de John F. Kennedy”

Em um suspense épico, James Franco protagoniza o papel de Jake Epping, um professor que faz viagens ao passado a fim de tentar evitar a morte de John F. Kennedy. A série é mais uma nova adaptação de Stephen King para a TV.

Trailer: