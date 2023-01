Confira as estreias do streaming em Fevereiro

As plataformas de streaming apresentaram suas novidades para este próximo mês de fevereiro. Na Netflix entre as novidades apresentadas para o segundo mês do ano estão a quarta temporada da série “Você” (You, no título original), e a estreia das produções “Red Rose”, drama de terror adolescente, e “Classes”, adaptação indiana de “Elite”. Além desses, também chegam ao catálogo do serviço os longas “Na Sua Casa ou Na Minha?”, comédia romântica estrelada pelos veteranos Reese Witherspoon (The Morning Show) e Ashton Kutcher (O Rancho); Sem Filtro, Fantasma e CIA.







Destacamos entretanto duas das séries mais faladas dos últimos tempos da plataforma: Fauda, que acabou de estrear sua quarta temporada. Os primeiros dos 12 episódios têm como cenário Bruxelas. O ‘pitbull’ Doron (Lior Raz, cocriador da série), depois dos acontecimentos trágicos que encerraram a temporada anterior, se fechou na antiga fazenda do pai. Fora do Shin Bet, é chamado pelo antigo chefe, o capitão Ayub (Itzik Cohen), para atuar como segurança dele em uma missão na Bélgica. São muitos tons de cinza e o espectador, caso tome um lado, vai sofrer – nunca há vencedores. A temporada termina de forma forte e quase poética – sim, é possível, após uma saraivada ensurdecedora de balas, encontrar alguma poesia. Termina ainda como uma obra em aberto, um sinal de que, no futuro, poderá haver mais uma temporada.

E também a série que destaca os dez anos do incêndio na Boate Kiss, “Todo Dia a Mesma Noite”. Nas redes sociais centenas de espectadores disseram ter ficado chocados e emocionados coma crueldade dos fatos que aconteceram naquela madrugada em Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Por outro lado foram revelados os filmes que deixarão o catálogo. A empresa atualiza todos os meses o seu portfólio com novos conteúdos, porém, para manter o investimento em novos lançamentos ela faz acaba removendo alguns conteúdos do seu portfólio. Saem Guerra Mundial Z (2013), O Segredo dos Animais (2006), Perfeitos Desconhecidos (2018), Segundas Intenções 2 (2001), Sicario: Terra de Ninguém (2015), Somos Todos Iguais (2017 e Uma Saída de Mestre (2003) no dia 01 de Fevereiro. No dia 03 sai o filme Quatro Amiguinhos Sonhadores (2019)

Disney + tem Pantera Negra

Na Disney +, o destaque é para “Pantera Negra – Wankanda é para sempre.” A produção é um dos últimos lançamentos da Marvel Studios e a sequência do filme do super-herói originalmente interpretado pelo ator indicado ao Oscar Chadwick Boseman (Pantera Negra), falecido em 2020, que teve seu legado passado para a atriz Letitia Wright (Black Mirror), sua irmã na trama. Rainha Ramonda (Angela Basset), Shuri (Letitia Wright) e toda a nação estão preparadas para combater e defender Wakanda das ameaças de um inimigo submarino desconhecido. O filme tem direção do cineasta indicado ao Oscar Ryan Coogler. Chega no catálogo da Disney+ em 1º de fevereiro.



Depois do sucesso da temporada 1 de “Família Radical: Maior e Melhor”, no dia 1º de fevereiro chega a segunda parte da história da jovem Penny radical na sua tentativa de equilibrar o lar, a escola e a vida social, que contam com as complicações causadas por seus pais Oscar e Trudy, pela Vovó Zica e seus amigos.

Já a série “Mila no Multiverso” estreia dia 15 de fevereiro. A produção é a primeira produção de ficção científica brasileira original da Disney – e acompanha a vida de uma jovem de 16 anos.

Mila (Laura Luz) vive a aventura de sua vida viajando pelo Multiverso em busca de sua mãe, Elis, interpretada pela renomada atriz Malu Mader.



Na Amazon Prime Vídeo chegou a segunda temporada da série Harlem com oito novos episódios. Na trama, que conta com as atrizes Grace Byers (Empire: Fama e Poder) e Shoniqua Shandai (Miss Arizona), um grupo de quatro amigas perseguem os seus sonhos após se formarem na universidade. Opções não faltam para este mês.