Confira a evolução da obra e como ficará a praça da Miguel de Frias

O prefeito Axel Grael comemorou, nas suas redes sociais, a evolução da obra que soerguerá uma praça, entre as ruas Castilho França e Miguel de Frias.

O gestor destacou que elas “vão garantir mais mobilidade à região”, beneficiando cerca de 20 mil pessoas por dia, que passam pelo local.

“O acesso a Icaraí vai ser facilitado com uma nova ligação da Avenida Roberto Silveira à Fagundes Varela, mesmo durante o horário da faixa reversível. Essas obras estão gerando empregos, levando mais infraestrutura e qualidade de vida para a região. Seguimos comprometidos, buscando a melhorias e qualidade de vida para a população!”.

Ainda de acordo com o prefeito, a intervenção integra o Plano Niterói 450 e vai oferecer acessibilidade e “transformar a entrada do bairro de Icaraí, um dos principais acessos para quem sai do Centro”.

Vale lembrar as reportagens de A TRIBUNA, que vêm destacando a construção da praça. No último dia 14, a fase de demolição do antigo bar Cobreloa, na Miguel de Frias, foi concluída.