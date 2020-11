CONFIRA A APURAÇÃO DOS VOTOS DE RIO BONITO

Começou a apuração dos votos para prefeito em Rio Bonito que contou com 10 candidatos. A cidade tem 60 mil habitantes que foram às urnas decidir a administração municipal e 53,60% das seções já foram totalizadas.

Leandro Peixe está liderando a apuração com 25,30% dos votos seguido de Solange Almeida com 19,59%, Mandiocão com 17,42%, Marcos Abrahão com 13,43%, Aécio Moura com 13,30%, Mel Cardozo com 3,36%, Rita da Educação com 3,34%, Kaki com 3,19%, Delegado Rogério Luz com 0,52% e Danielle Souza com 0,28%.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cidade de Rio Bonito tem 45.114 eleitores aptos a votar.

Os 10 vereadores mais votados são:

Eduardo Soares (Solidariedade) – 887

Vaguinho Carteiro (Solidariedade) – 871

Neném de Boa Esperança (PMN) 0 683

Diorle (Avante) – 638

Alex da Guarda (PMN) – 538

Reis (PTB) – 517

Dilon de Boa Esperança (Avante) – 492

Humberto (PL) – 478

Xeroca (PSDB) – 459

Marlene Assistente Social (Cidadania) – 451

Em apuração…