Confiante, Marcelo Freixo votou na Zona Sul do Rio

Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador do estado votou neste primeiro turno das eleições de 2022 no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro.



Ele chegou às 10h30 min, na Casa do Comércio, sua seção eleitoral, junto com a esposa Antônia Pellegrino, do filho João Pedro e do candidato ao Senado André Ceciliano (PT), além de candidatos a deputado estadual e federal da coligação A Vida Vai Melhorar.

Como os eleitores, Freixo aguardou a sua vez na fila, por mais de uma hora e meia até conseguir registrar o seu voto. Quando saiu falou que o seu lado é o da união de quem acredita no trabalho e honestidade:

“Essa é a eleição mais importante da história. Nós vamos eleger Lula hoje no primeiro turno e fazer a virada no Rio de Janeiro. Vamos continuar mostrando quem é quem. O nosso lado é o da união de quem acredita no trabalho, na honestidade e quer reerguer nosso Estado. Do outro estão os mesmos grupos que sempre governaram e destruíram o Rio de Janeiro. Segundo turno começa uma nova eleição e nós vamos virar esse jogo.”



Ele acompanhará o restante da votação em todo o estado em sua casa com a família e às 19h vai participar de uma coletiva de imprensa no comitê de campanha da Lapa, na rua Moraes e Valle 111. A noite ele estará no ato na Cinelândia com outros candidatos da coligação, onde será realizada uma apuração em tempo real.