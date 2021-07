Confederação Brasileira de Ginástica divulga lista de atletas para Jogos de Tóquio

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a relação dos atletas da Ginástica Artística Masculina e Feminina convocados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Coordenador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina e um de seus treinadores, Marcos Goto explicou os critérios que nortearam as decisões.

A equipe será formada pelos atletas Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barreto. Na vaga adicional será Arthur Zanetti. O trabalho contou com a contribuição de muitos atletas e treinadores. “Nenhum processo seletivo é fácil. Apesar de termos os critérios definidos desde o início, chegar à composição é sempre um grande desafio. A comissão técnica avaliou os resultados em competições, potencial de resultado, contribuição para a equipe, constância e assertividade, análise de performance, evolução técnica, disciplina e condição física”, contou Goto.

No sorteio realizado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), a equipe de Ginástica Artística Masculina do Brasil caiu na Subdivisão 2, ao lado de Suíça, Grã-Bretanha, Japão e de dois grupos mistos. A equipe vai estrear no dia 24 de julho, às 2h30min (de Brasília).

Já na Ginástica Artística Feminina, o Brasil conquistou duas vagas nominais, no Mundial de Stuttgart, de 2019, e no Campeonato Pan-Americano do Rio. Francisco Porath Neto, um dos treinadores da Seleção de Ginástica Artística Feminina, destaca os méritos de Flavia e Rebeca, que superaram muitos desafios para conquistar suas vagas olímpicas. As ginastas Flavia Saraiva e Rebeca Andrade farão parte do grupo misto 2, ao lado de ginastas do Egito, Suécia e Belarus. As brasileiras caíram na Subdivisão 5, com Alemanha, Bélgica e as atletas do grupo misto 5.