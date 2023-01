Conexão total com o momento presente

Por Patrícia Tavares –

O encontro com a paz contribui imensamente para uma conexão mais profunda, natural e verdadeira com o momento presente.

Quando estamos mais em paz, surge maior equilíbrio e harmonia. Assim é possível vivenciar melhor todas as experiências com uma interação total com cada coisa que acontece no exato momento, em que “tal” coisa está acontecendo. É possível estar integralmente com as pessoas que participam com você de determinado momento, independente de quem sejam elas e de qual situação seja…

O fato é que você pode fazer e faz qualquer coisa se tornar boa, independentemente de onde esteja, com quem esteja. Quando vivenciamos plenamente o momento presente, participamos com certa alegria e certa felicidade dessa oportunidade. Nada falta, não desejamos estar em outro lugar…

Mesmo que o lugar, ou as pessoas não sejam incríveis, você está de forma absoluta naquele momento, vivenciando tudo. Passa a observar as cores, os aromas, a intensidade dos sons… observa muito mais tudo que é “divino”, belo, harmônico em tal circunstância e oportunidade.

Começa a compreender que o lugar que você está, independente de quais pessoas estejam em determinado momento, é o “melhor”, é o “bom”, é o “perfeito”. E não porque tudo seja realmente perfeito e maravilhoso, não porque não falte nada de fato, mas porque está plenamente naquele momento, sorrindo cada segundo, absorvendo tudo de melhor que cada coisa, pessoa… são capazes de proporcionar. E também por estar disposto a trocar tudo de melhor que possui com pessoas e coisas, exatamente naquele momento.

A sensação de usufruir tudo de um determinado momento e de ver todas as possibilidades de participar de forma total e integral de situações e, também, de conseguir vivenciar experiências com pessoas de uma forma mais plena e total traz uma imensa liberdade e leveza, de que não precisa e também não quer, não queria estar em nenhum outro tempo, independente desse outro tempo até poder ter sido melhor ou vir a ser melhor… do que aquele que está vivenciando neste momento…

Não querer estar em algum lugar do passado é libertador. Não querer estar em nenhum lugar do futuro é imensamente libertador.

Estar física, mental, emocional, racional e espiritualmente no momento presente, no aqui e agora é totalmente libertador e traz uma paz inestimável, impagável, inegociável.

Una coisa é você saber a importância de viver no presente, as teorias sobre isso, outra coisa é realmente sentir essa sensação indescritível, sensacional.

Utilize todo seu conhecimento e pratique a paz, a harmonização do seu ser, o equilíbrio, a leveza, o desapego, o desprendimento e mais tudo aquilo que possa o leva-lo a vivenciar o seu presente integralmente como se não precisasse de mais nada, como o que está vivenciando nesse momento o bastaste por completo, independente do que for…

Dessa forma, aprendeu a se conectar com o único momento que realmente existe: o momento que está vivenciando agora.

Leve, para tudo, aquilo que viva um pouco de paz, de alegria, de leveza… Traga para sua vida harmonia do seu equilíbrio e do seu olhar de ver tudo mais colorido e intenso pela beleza que está dentro de você.

E nesse momento, você se libertará de condições, das exigências, do “melhor tempo”, da melhor condição.

E você próprio fará o seu melhor tempo, seu próprio momento.

Nada será impedimento, tudo será oportunidade de vida e de vivencias melhores, mais plenas e mais felizes.

Utilize todo o tempo, todos os momentos a seu favor.

A vida é bela.

Os momentos podem ser mais plenos e felizes, tudo depende da sua capacitação e disposição para apreciá-los e vivenciá-los.

Seja livre, vivencie tudo com mais sabedoria e mais amor.

Você que capacita a sua felicidade.

Encante-se mais, surpreenda-se mais…

Queira estar a favor da beleza e da harmonia da vida.

O dia de ontem já não existe mais, o dia de amanhã ainda não chegou, hoje é o melhor momento para plantar sementes e cuidar com afeto e amor do seu jardim.

Anime-se com o tempo de hoje.

Invista o melhor que puder em si próprio e na vida neste exato momento.

Todo o tempo para viver no agora.

O seu tempo está aqui, nesse instante.

Patrícia Tavares.