Condomínio Poço Largo, no Sapê, continua com obras paradas

Raquel Morais

O empreendimento do condomínio Poço Largo, no Sapê, está com obras atrasadas desde dezembro de 2018. A entrega das chaves estava prevista para esse mês, mas o desabamento de um muro na unidade atrasou o cronograma. As obras foram iniciadas em 2014 e os 280 apartamentos serão destinados para famílias que tiveram que deixar seus imóveis em áreas de risco. Na época que o muro desabou a Defesa Civil de Niterói fez algumas vistorias no local enquanto a obra era refeita. No último dia 17 aconteceu uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal, da Secretaria Municipal de Habitação além de representantes dos moradores. A Caixa agora aguarda análise e aprovação do Ministério do Desenvolvimento Regional para retorno das obras, que têm nova previsão de aproximadamente 12 meses.

O empreendimento faz parte do Minha Casa Minha Vida (MCMV), através do Programa Morar Melhor, com financiamento do Governo Federal, sob a fiscalização da Caixa Econômica Federal. A dona de casa Regina Brito disse que não aguenta mais viver de aluguel.

“Eu queria muito o meu imóvel. Estou desempregada desde 2018 e é um descaso total o que estão fazendo com a gente. Eu quero sair do aluguel e assim como eu, muitas outras famílias. Eu recebo R$ 400 de ajuda para o aluguel mas nem dentro de comunidade eu acho um aluguel nesse valor. Eu acho que essa entrega não vai ser feita e se eles decidirem isso mesmo, então indeniza a gente e termina esse assunto”, contou.

Ao todo 25 famílias recebem o benefício assistencial da Prefeitura (R$ 1.002) que será pago até novembro de 2021; e 182 pessoas recebem o aluguel social do Estado. O Governo do Estado não respondeu o valor e o prazo do pagamento até o fechamento dessa edição.

O local está completamente abandonado e apesar dos portões fechados os apartamentos estão sendo pouco a pouco depredados. Muitos já estão sem janelas e moradores do entorno afirmam que até vaso sanitário já retiraram de muitos apartamentos.

No dia 22 de setembro a Secretaria Municipal de Habitação fez uma solicitação para a Caixa cobrando uma posição sobre o retorno das obras e também um cronograma com data para uma nova visita. A Prefeitura de Niterói informou que os apartamentos só poderão ser entregues aos beneficiários após a conclusão das obras do muro de contenção e, também, após terem sido sanados todos os riscos construtivos. A Caixa confirmou que a obra foi retomada em maio de 2020 e, quando da realização da sondagem pela nova construtora, foi constatada criticidade do solo, trazendo riscos ao muro de contenção executado anteriormente.

A Prefeitura de Niterói frisou também que vem acompanhando as tratativas entre a Caixa e a construtora desde novembro de 2018, quando houve a queda do muro, com o objetivo de que o empreendimento seja entregue com a máxima segurança aos seus moradores. As secretarias municipais de Habitação e de Defesa Civil estão acompanhando os trabalhos e notificando a Caixa Econômica, sempre que necessário, sobre os riscos de desabamento do muro. A Caixa não entregou o estudo conclusivo sobre o risco de desabamento do bloco 1.

A Caixa também pontuou que o empreendimento teve seu contrato inicial rescindido por descumprimento por parte da construtora contratada, que está impedida de operar em novos projetos com o banco. O empreendimento e seu entorno foram interditados pela Defesa Civil do município, e a Caixa vem adotando as ações necessárias para solução do problema, com vistas a viabilizar a retomada da obra. Ainda segundo a Caixa, foram elaborados novos projetos de contenção adequados ao solo local, o que acarretou no aumento de custos para a realização das obras. A suplementação necessária de valores encontra-se em análise no Ministério do Desenvolvimento Regional. Após análise e aprovação, a previsão de conclusão de obras e serviços é de aproximadamente 12 meses.

O Ministério do Desenvolvimento Regional também foi questionado sobre esse a análise e a aprovação, mas não se manifestou.

Longa espera

A construção foi iniciada em 2014 e em novembro de 2018 o muro de contenção caiu e a obra foi parada. Além do problema físico também teve a troca da construtora com um aumento no valor total do empreendimento. A Defesa Civil Municipal, na época interditou a obra por risco de novos desabamentos. Os contemplados vão pagar entre R$ 80 e R$ 270 por mês, de acordo com a renda da família. Ao todo são 280 apartamentos divididos em cinco blocos. Cada unidade tem sala, dois quartos, cozinha, banheiro e uma área de serviço. Além disso, também existem apartamentos adaptados para deficientes físicos. Na área comum os moradores também poderão usufruir de churrasqueira, quadra de esportes, salão de festas, além de parque infantil.