Condenado por abusar da própria filha

Um idoso de 62 anos foi preso hoje (25), por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM – Centro) acusado de atentado violento ao pudor cometido contra a própria filha. O crime aconteceu no ano de 2003 em Nilópolis, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima tinha na época apenas oito anos de idade. Jorge Santiago da Silva estava foragido desde julho de 2015, após buscas por informações que pudessem levar a captura do criminoso, a Polícia Civil encontrou o abusador em Itaboraí, na mesma região do estado. Ele foi condenado pela justiça a uma pena de 7 anos e seis meses de reclusão em regime fechado. O acusado já se encontra à disposição da justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança desconfiou do crime ao perceber as partes íntimas da filha avermelhadas sempre que a criança passava um tempo a mais com o pai.