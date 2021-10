Concurso na área da educação encerra inscrição dia 17 de outubro

Termina no próximo domingo (17) a inscrição para o concurso público na área da Educação de São Gonçalo. São 2.213 vagas, sendo 379 para contratação imediata, com oportunidades em cargos dos níveis fundamental, médio e superior e vencimentos que variam de R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10 (professor – 16h). As provas estão previstas para o dia 31 de outubro. O resultado final do concurso, com a classificação geral, está previsto para 30 de dezembro. Os candidatos serão avaliados por meio provas objetivas (todos os cargos), discursivas (níveis médio, médio normal e superior) e de títulos (professor).

As inscrições deverão ser feitas apenas pela internet, através do endereço eletrônico www.selecon.org.br. O vencimento do boleto bancário deste novo período de inscrições é no dia 18 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 35,00, para os cargos de nível fundamental, R$ 55,00, de nível médio e R$ 80,00, de nível superior.

Para o ensino fundamental, as vagas são para Merendeira. Já para o nível médio, a oferta de vagas é para os cargos de Auxiliar de Creche e Inspetor de Disciplina. Há ainda vagas para Cuidador de Aluno Especial, que exige além do nível médio o curso de qualificação Cuidador, para Professor Docente II, que exige nível Médio Pedagógico (Normal) ou superior em Pedagogia e Professor Docente II – Apoio Especialidado, que exige nível Médio Pedagógico (Normal) ou superior em Pedagogia e curso de Qualificaçao.

Para o nível superior, as vagas são para Pedagogia, Bibliotecário, Nutricionista Escolar, Professor Docente I (Ed. Artística, Matemática, Geografia, Ed. Física, História, Português, Ciências e Inglês)