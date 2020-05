Concurso do IPASG tem data de inscrição prorrogada

O processo de inscrição para o concurso público do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG) foi reaberto nesta terça-feira (19), com data final para o dia 8 de julho. A data de realização das provas também foi prorrogada, como medida preventiva de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), e passa a ser no dia 23 de agosto.

Ao todo, o edital contempla 11 vagas para preencher o quadro de pessoal efetivo, além de cadastro de reserva. Os cargos disponíveis são de exigência de nível superior e médio completo. A banca responsável pelo certame será o Instituto Consulplan.

As vagas de nível superior são para os cargos de Atuário (01 vaga), psicólogo (01 vaga), que exigem formação específica na área. Já para o cargo de Gestor Previdenciário (04 vagas) é exigido curso superior em qualquer área de formação. Além das vagas divulgadas também haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e os vencimentos são de R$ 1.996,49.

Para quem possui nível médio pode se candidatar à vaga de Técnico Previdenciário. A oferta é de cinco vagas sendo divididas em quatro para ampla concorrência e uma para pessoa portadora de deficiência. Os ganhos são de R$1.167,31 com carga horária também de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas unicamente pela internet, através do site www.institutoconsulplan.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 57,80 para nível superior e de R$ 52,50 para nível médio. Demais informações referentes ao horário e local de realização das provas, bem como todas as orientações pertinentes, estão disponíveis no site do Instituto Consulplan.