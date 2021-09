Concurso de poesia homenageia centenário de Paulo Freire

Para homenagear o centenário do educador Paulo Freire, que é comemorado hoje (19), Niterói lançou o 20º Concurso de Incentivo à Leitura – Poesia com o tema “Paulo Freire: É tempo de esperançar!”. O objetivo é contribuir para a democratização da leitura, incentivar a formação de leitores e estimular a autoria de alunos e profissionais da Rede Municipal de Educação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro no link https://forms.gle/8aZR3ntPVyRqULU56. E o concurso vai ser dividido em três etapas. Um banca formada por especialistas que serão convidados pela Secretaria Municipal de Educação vai julgar os poemas. Os poemas selecionados em todas as etapas serão publicados em e-book e os vencedores receberão os prêmios por categoria. O edital do concurso pode ser consultado no Diário Oficial do município do dia 16 de setembro.

Quem quiser concorrer deve escrever um poema em português usando a biografia do Paulo Freire como temática. Poderão participar do concurso alunos da Educação Infantil, do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também profissionais da educação.