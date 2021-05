Concurso de fotografia de animais abre inscrição no dia 1º de junho

A partir do dia 1ª de junho os apaixonados por animais podem preparar suas câmeras e celulares. O Governo do Rio de Janeiro vai lançar o primeiro concurso de fotografia “Estado Amigo dos Animais”. Basta seguir o Instagram da @agriculturarj e do @riosolidario e publicar uma foto com a hashtag #RJPET, marcando as páginas da Secretaria de Estado de Agricultura e a do RioSolidario, e indicando localização na imagem. Os vencedores vão poder ajudar instituições que cuidam de animais.

O concurso tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de animais abandonados. Os três primeiros colocados vão ganhar um troféu, mas o prêmio principal será escolher uma instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber 500, 300 e 200 quilos de ração.

As fotos devem ser postadas sem manipulação e fotógrafos profissionais não podem participar e o resultado será divulgado no dia 10 de junho. Além disso é necessário ser morador do Rio de Janeiro, ter acima de 18 anos, a inscrição é apenas com uma foto e todo participante deverá indicar uma Instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber a premiação.