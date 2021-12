Concurso da Guarda Municipal retomará inscrições

As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo serão reabertas no dia 23 de dezembro, para cargos da carreira de Guarda Municipal Nível II, do Quadro Permanente da corporação. Por conta do avanço da pandemia, o concurso público havia sido suspenso em março deste ano, mas foi retomado.

Serão 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas e 120 em cadastro de reserva, para cargos de nível médio. O salário base, com gratificações, pode chegar a R$ 3.506,47.A partir do dia 23 de dezembro, as inscrições podem ser realizadas através do endereço eletrônico www.selecon.org.br. O prazo termina às 23h59min do dia 20 de fevereiro.

Quem efetivou a inscrição antes da suspensão do processo seletivo continua confirmado. Para solicitar a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção do valor da inscrição, via Internet, através do site do www.selecon.org.br, de 00h01min do dia 21 de dezembro, até às 23h59min do dia 22.

Pessoa com Deficiência (PCD) – para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá encaminhar até o dia 21 de fevereiro, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, a documentação exigida.

Para saber se os dados do candidato foram recebidos e o pagamento foi processado, a confirmação da inscrição poderá ser feita a partir do dia 14 de março, no site do Instituto Selecon, através do link ‘Painel do candidato’.

O edital pode ser acessado através do endereço eletrônico: https://servicos.pmsg.rj.gov.br