Concurso da Empresa de Pesquisa Energética. Salário inicial de R$ 11,5 mil

Começaram nesta quarta-feira (12), as inscrições para o concurso da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) com 136 vagas de nível superior, das quais 17 imediatas e 119 para cadastro reserva (CR).

Há vagas para analista de gestão corporativa — recursos humanos (1 posto imediato + 7 CR) e analista de pesquisa energética em sete áreas: economia de energia (2 + 14 CR), recursos energéticos (3 + 21 CR), transmissão de energia (4 + 28 CR), planejamento da geração de energia (3 + 21 CR), petróleo – abastecimento (1 + 7 CR), petróleo – exploração e produção (1 + 7 CR) e petróleo – gás e bioenergia (2 + 14 CR).

Com salário inicial de R$ 11.505,45, as oportunidades são para atuar no escritório central da estatal, localizado no município do Rio de Janeiro. A admissão será feita pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As inscrições para o concurso da EPE vão até as 16h de 10 de fevereiro, devendo ser efetuadas pelo site https://conhecimento.fgv.br/ . O valor da taxa de participação é de R$ 125.

O processo seletivo tem como banca a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a organizadora por meio dos seguintes canais: telefone 0800 283-4628; e-mail concursoepe22@fgv.br.