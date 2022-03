Concha Acústica de Niterói será revitalizada

Um dos principais equipamentos esportivos da cidade de Niterói, o Parque Esportivo da Concha Acústica passará por revitalização. Neste domingo (6), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) detalhou as melhorias que o espaço receberá.

De acordo com o órgão, o local será preparado para receber competições de porte profissional. O polo esportivo contará com ginásio climatizado com capacidade para mais de duas mil pessoas, quadra de 40 metros polivalente, placar eletrônico e salas administrativas.

O espaço também terá campo de futebol com grama natural, quadras externas, pistas de corrida e caminhada. O projeto também prevê a implantação de um parque que começará no Caminho Niemeyer, passando pela Praça Araribóia, e pela Praça JK, terminando no Parque Esportivo da Concha Acústica.

O plano Centro 450, do qual a revitalização da Concha Acústica faz parte, terá investimentos de cerca de R$ 400 milhões em obras que vão revitalizar a paisagem, a infraestrutura, a mobilidade e a acessibilidade da região central de Niterói.