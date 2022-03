Concessionária oferece oportunidade de emprego para jovem aprendiz

A área de Recursos Humanos do Grupo Águas do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 18 de março, para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz, que ocorrerá no formato on-line. As oportunidades são para todas as concessionárias do Grupo e para o corporativo, com contratações previstas para que ocorram ao longo do ano de 2022.

O Programa Jovem Aprendiz é voltado para a preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho. O período de duração do programa é de até dois anos e ocorre em parceria com a instituição formadora (Ciee, Senai ou Rede Cidadã), combinando formação teórica e prática para posições administrativas.

Requisitos: