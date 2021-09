Concessionária desarticula furto de energia em cinco imóveis

Cinco imóveis, sendo três residenciais e dois comerciais, foram flagrados cometendo furto de energia elétrica. É importante ressaltar que a prática é considerada criminosa. A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em três residências e dois estabelecimentos em Bacaxá, distrito do município de Saquarema.

De acordo com as concessionárias foram encontradas irregularidades na rede das três residências e de uma lanchonete vistoriada. Em outro estabelecimento, onde funcionava um consultório dentário, foi constatada fraude no aparelho de medição, prática que se enquadra no crime de estelionato.

A ação também contou com apoio de policiais civis da 124ª DP (Saquarema). Recentemente, a concessionária e a corporação tem se aliado em ações, não apenas na Região dos Lagos, mas também na Região Metropolitana, a fim de coibir ligações clandestinas de energia elétrica.

Os responsáveis foram autuados e responderão por crime de furto de energia, com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Quatro pessoas foram presas em flagrante e levadas para a delegacia, onde foram estabelecidas fianças. Exceto para o responsável pelo consultório, uma vez que estelionato é considerado crime inafiançável.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Conscientização

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.