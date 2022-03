Concessionária de água realiza atendimento itinerante em Alcântara

Para marcar o Dia do Consumidor, 15 de março, a concessionária responsável pelo saneamento básico em São Gonçalo promoveu a ação ‘Águas do Rio com Você’. A empresa montou uma estrutura no calçadão de Alcântara, no início da Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao prédio do relógio.

“Quando tratamos de um serviço tão essencial, que atende às necessidades básicas da população, facilitar o acesso, priorizar o bom atendimento e orientar de forma clara torna-se uma obrigação. E isso tem tudo a ver com o Dia do Consumidor. Esperamos que seja um dia produtivo e de muita satisfação para os clientes que comparecerem”, diz Victor Masello, jurídico da Águas do Rio na região leste.

Em uma ação conjunta entre as áreas comercial, ouvidoria, jurídico e operacional, as demandas relacionadas aos serviços de água e esgoto terão prioridade e o objetivo é solucioná-las no mesmo dia. Serão oferecidas condições especiais de parcelamento de débitos e outros serviços, como troca de titularidade, esclarecimento sobre a conta de água, solicitação de serviços de reparo de vazamento, entre outros. É importante apresentar o número da matrícula e os documentos pessoais para agilizar o atendimento no local.

Para Patrícia Silveira, moradora de São Gonçalo, a ação facilitou muito o dia dela. “Quando vi que a Águas do Rio estava no calçadão de Alcântara, corri para fazer a troca de titularidade da minha casa. Ainda voltarei na parte da tarde para resolver mais outra solicitação, porque sei que será concluída ainda hoje. Achei ótima a iniciativa!”, parabeniza a cliente.

A ação conta com o apoio da Agenersa – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro e irá até às 17h de hoje.

Em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), a Águas do Rio também estará até o dia 18/03 (sexta-feira), das 9 às 17h, na Praça Luiz Palmier, Centro de São Gonçalo, com atendimento itinerante. Vale ressaltar que a concessionária coloca permanentemente à disposição da população seus canais de atendimento: o número 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações, o Águas App, o site www.aguasdorio.com.br, além das lojas.