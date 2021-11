Concessionária confirma que ferido em adutora é funcionário da empresa

Em nota encaminhada para reportagem de A TRIBUNA, na manhã desta sexta-feira (12), a concessionária Águas do Rio confirma que, durante reparo emergencial em uma adutora de distribuição de água no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo, ontem (11), houve um acidente durante a operação e um colaborador da empresa sofreu ferimentos graves.

Ainda de acordo com informações da concessionária, o profissional recebeu socorro imediato e foi levado para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde se encontra hospitalizado e sendo acompanhado.

A concessionária destaca que, desde o primeiro momento, a empresa está dando todo suporte necessário ao profissional. A companhia também comunica que já abriu um procedimento interno para identificar o que provocou o acidente.

A concessionária esclarece que outra equipe operacional foi acionada para o local a fim de dar continuidade ao serviço de manutenção. A previsão para a conclusão do reparo é às 13h desta sexta-feira (12). A empresa orienta a população da região que faça uso consciente da água.

Vale lembrar que na quarta-feira (10), a Águas do Rio anunciou que o serviço de reparo nas tubulações aconteceria das 6h às 22h, de ontem (11) e que o conserto poderia causar problemas de abastecimento nos bairros Mangueira, Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta, Barro Vermelho, Lindo do Parque, Santa Catarina, Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Pita, Tenente Jardim e Vila Lage.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (12) pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do profissional acidentado é estável.