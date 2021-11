Concessionária conclui reparo de adutora rompida em Rio Bonito

Rompimento ocorreu na última quarta-feira, no bairro Mangueira

A concessionária responsável pelo abastecimento de água de Rio Bonito finalizou, na manhã de hoje (5), o reparo na adutora de água bruta que havia se rompido no bairro Mangueira, em Rio Bonito, na última quarta-feira (3). A companhia informa que equipes de manutenção trabalham na instalação de válvulas de proteção hidráulica ao longo da adutora para auxiliar na regulagem da pressão e evitar futuros incidentes.

O rompimento ocorreu em um trecho da tubulação onde houve um reparo no último sábado, antes da concessionária Águas do Rio assumir as operações do sistema de abastecimento no município. Para que os reparos conseguissem ser realizados, a pressão nas tubulações precisou ser reduzida, ocasionando a interrupção temporária da distribuição de água para os bairros Chuller, Ojuara, Roveda, Jacuba, Rio Vermelho, Rio do Ouro, Boa Esperança, Basílio, Via Parque e Praça Cruzeiro.

De acordo com informações da empresa, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, após a conclusão do serviço e que o fornecimento começou a ser normalizado ainda na manhã desta sexta-feira, com regularização do abastecimento no conjunto habitacional do bairro Monteiro. A expectativa da empresa é de conseguir regularizar o abastecimento em toda região em até 24 horas.

A concessionária também destaca que dispõe de um plano de contingência para atender aos clientes com caminhões-pipa em situações de emergência. Em caso de necessidade, o cliente pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp, através do número 0800 195 0195.



Por meio de nota, a Águas do Rio informa que “assumiu as operações de água e esgoto de Rio Bonito no dia primeiro de novembro. Ao longo dos próximos cinco anos, a concessionária investirá mais de R$41 milhões para elevar os índices de saneamento básico no município.”