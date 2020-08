Comunidade do Viradouro vive novos tempos

Ocupada desde a última quarta-feira (19) pela Polícia Militar, a Comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, vive novos tempos. A área conhecida pelo domínio do tráfico de drogas passa por uma recuperação de território pela segurança pública com o intuito de dar acesso aos serviços prestados pelos demais órgãos da administração pública. Nos próximos dias, em data estudada pelo Estado-Maior da Polícia Militar, acontecerão mais duas fases sendo a última a cargo do 12º BPM (Niterói) com a implementação de duas cabines.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) permaneceram na região nesta quinta-feira (20/08) com o intuito de manter a ocupação dos espaços. Policiais militares do batalhão da área, o 12ºBPM (Niterói), estão fazendo um cerco preventivo, denominado Percurso Seguro, na Rua Doutor Mário Viana, em Santa Rosa, e na Estrada Francisco da Cruz Nunes até o Largo da Batalha.

Na fase seguinte, o 12ºBPM (Niterói) dará continuidade ao patrulhamento ostensivo das comunidades. Duas cabines blindadas serão inseridas em dois pontos desta região, tendo o apoio logístico de órgãos municipais durante as instalações. A alocação destas estruturas ocorre conforme considerações estratégicas sobre o policiamento.

A população pode contribuir com o trabalho da Polícia Militar denunciando atividades criminosas e locais de esconderijo através dos telefones (21) 2717-6865 do 12ºBPM e (21) 2253-1177 do Disque Denúncia. A ocupação é uma ação planejada conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal atualmente vigente.

A primeira fase do projeto incluiu a participação de agentes integrantes do Comando de Operações Especiais (COE) que atuaram na estabilização da área. A primeira etapa teve como saldo, além da retomada de território, a apreensão um fuzil calibre 7,62 mm, um carregador, munições, três granadas e mais de 20 quilos de maconha e granadas. Um homem terminou baleado em confronto e outro preso devido a um mandado de prisão. A terceira fase inclui a implementação de duas cabines fornecidas pelo 12º BPM (Niterói) em pontos ainda estudados pela instituição.

“A primeira fase ocorreu hoje (quarta), com a incursão do COE. A segunda fase será realizada pelo Batalhão de Choque e a última fase ficará a cargo do 12ºBPM (Niterói), que disponibilizará duas cabines blindadas e diversos pontos de baseamentos, além de ocupar todo o interior da comunidade e seu entorno”, informou na última quarta-feira (19) o comandante do 12ºBPM, coronel Sylvio Guerra.