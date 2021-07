Comunidade do Santo Cristo vive noite de tiroteio entre PMs e criminosos

A comunidade do Santo Cristo reviveu, nessa segunda-feira (12), os tensos dias de confrontos, ao som de vários tiros. Contudo, dessa vez, pior para criminosos da região, que entraram em confronto com a Polícia Militar. A ação terminou com a apreensão de um fuzil, além de um suspeito de tráfico de drogas, que seria ligado ao Comando Vermelho (CV), morto durante o confronto.

Equipes do 12º BPM (Niterói) realizam, atualmente, trabalho de ocupação no local. No começo da noite dessa segunda, um Grupamento de Ações Táticas (GAT), que contava com apoio de equipes do DPO da Engenhoca, se depararam com pelo menos sete traficantes, durante ação de patrulhamento. De acordo com os policiais, o bando iniciou ataque a tiros, que foi revidado pelos militares.

Houve intenso confronto no local. Os PMs informaram que, após os disparos cessarem, um suspeito foi encontrado baleado, ainda com vida, na Travessa do Santo Cristo. De acordo com os agentes, o homem estava com um fuzil, calibre 7.62, um carregador com duas munições, além de um aparelho de rádio transmissor. Todo o material foi apreendido.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para prestar socorro ao homem. No entanto, o suspeito não resistiu. Até o momento, o acusado não foi identificado. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, onde aguarda familiares fazerem o reconhecimento para, em seguida, ser liberado para sepultamento.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A especializada realizou todo o trabalho de perícia. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia.