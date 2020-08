Comunidade do Holofote recebe nova ação da polícia militar

A Comunidade do Holofote, no bairro do Santana, em Niterói, recebeu mais uma ação da polícia militar ontem (13/08) à noite. Agentes do 12º BPM (Niterói) foram até o local depois de receberem a informação sobre moradores da área estarem sendo ameaçados por criminosos armados além de motoristas sendo abordados pelo grupo ao adentrarem na comunidade.

O Grupamento de Ações Táticas (Gat) do batalhão de Niterói se deparou com três suspeitos e conseguiu deter Matheus Alves Miranda, de 18 anos. Com o jovem foram encontrados 298 pinos de cocaína e um rádio transmissor, de acordo com a polícia militar.

No dia anterior (12/08), o 12º BPM (Niterói) foi até a Travessa Holofote por volta das 10h para verificar uma denúncia de tortura. A informação não foi confirmada, porém os policiais encontraram sob uma casa abandonada suspeitos e foi realizado um cerco em que foram presos Gabriel Pereira da Silva, de 19 anos, e Alcir Bento Vieira Júnior de 23 anos, devido a serem encontrados com os jovens 260 papelotes de maconha, 155 Pinos de cocaína e dois rádios transmissores. Segundo a polícia militar a dupla teria vindo da Comunidade Nova Holanda, no Rio.

Ambas as ocorrências foram registradas na 78ª DP (Fonseca).