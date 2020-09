Comte Bittencourt será novo secretário estadual de Educação

O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciará oficialmente hoje o ex-deputado estadual Comte Bittencourt como novo secretário estadual de Educação do Rio. Ele assumirá a pasta em lugar da subsecretária Cláudia Lasry Martins, que desde o dia 16, estava a frente da secretaria quando Pedro Fernandes foi preso e exonerado do cargo. Ele permanece em prisão domiciliar desde o dia 11, por suspeita de envolvimento em esquemas de desvios na área social do estado e prefeitura, ai ser investigado pelo Ministério Público Estadual, na Operação Catarata.

Candidato a vice-governador, na chapa de Eduardo Paes, em 2018, Comte chegou a recusar inicialmente o convite, mas reconsiderou após uma reunião com Cláudio Castro, na semana passada. Filiado ao Cidadania, antigo PPS, Comte foi deputado por quatro mandatos consecutivos, entre 2003 e 2018, e presidiu a comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), por 14 anos, além de ser considerado com bom relacionamento com os deputados estaduais e servidores da área da Educação. Ele foi sócio de uma instituição de ensino, o Centro Universitário Plínio Leite, em Niterói.

Um dos primeiros desafios à frente da pasta será a definição de uma data para o retorno das aulas presenciais no estado, nos estabelecimentos privados, já que o impasse foi parar na Justiça e a retomada das aulas, que estava previsto para último dia 14, foi suspenso. Na rede pública, novo obstáculo, já que as aulas que seriam retomadas parcialmente no próximo dia 5 de outubro, pode ter a data prorrogada.