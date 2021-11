Comprimido antiviral tem redução confirmada nos casos de covid-19 grave

A Pfizer anunciou que uum teste do comprimido antiviral experimental contra covid-19 foi interrompido antes do previsto depois que se demonstrou que o remédio diminui em 89% as chances de hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver a doença de forma grave. Os resultados parecem superar os do comprimido molnupiravir, da MSD, que no mês passado mostrou diminuir pela metade a probabilidade de hospitalização ou morte de pacientes de covid-19 também com risco alto de desenvolverem uma doença grave.

Ainda não há uma conclusão sobre os comprimidos porque nenhuma das empresas disponibilizou os dados completos dos testes. A Pfizer disse que pretende apresentar resultados provisórios do teste, que é administrado juntamente com um antiviral mais antigo chamado ritonavir, à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) como parte da solicitação de uso emergencial que fez em outubro.

O tratamento combinado, que terá o nome comercial Paxlovid, consiste em três comprimidos administrados duas vezes por dia.

A análise planejada de 1.219 pacientes do estudo da Pfizer analisou hospitalizações ou mortes de pessoas diagnosticadas com covid-19 de branda a moderada, com pelo menos um fator de risco de desenvolvimento da doença de forma grave, como obesidade ou idade avançada.

A farmacêutica informou ainda que 0,8% dos que receberam o medicamento três dias depois do surgimento de sintomas foram hospitalizados, e que nenhum havia morrido depois de 28 dias de tratamento.