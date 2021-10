‘Compre de quem faz’ – ITB já tem data marcada em Niterói

A tradicional feira de moda e gastronomia ITB já tem data marcada para voltar a abrir suas portas após quase dois anos sem nenhuma edição. Até o final de 2021, vai acontecer em cinco edições: no Rio e em Niterói, com ‘reestreia’ já marcada para os dias 23 e 24 de outubro, no Tijuca Tênis Clube seguida por uma edição na Lagoa, duas em Niterói e mais uma na Tijuca, entre novembro e dezembro.



Lançada em 2015, a ITB reúne pequenos produtores, artesãos, estilistas e artistas de diversos segmentos em um evento único e que tem como meta fomentar os pequenos negócios e a economia local. Pensada, inicialmente, para o público de Niterói, a feira tem o lema “compre de quem faz”, o evento também conta com shows de música, Dj’s, palestras, tatuadores, serviços de beleza, mini oficinas, e diversas ações sociais.



“Hoje, mais que nunca, comprar de quem faz é movimentar a economia do país. E mais importante que isso, é fortalecer e valorizar o trabalho de pequenos artesãos, uma galera criativa que muitas vezes não é reconhecida como deveria”, salientou Artur Lacerda, Diretor Executivo da ITB.