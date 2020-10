Comprador agora pode retirar encomenda nos Correios de sua preferência

Desde o início da semana, os Correios lançaram uma nova funcionalidade no serviço Clique e Retire. Agora, o destinatário, comprador de e-commerce, poderá indicar o CEP de uma unidade da empresa para a retirada da sua encomenda: cada agência terá um código postal específico para recebimento dos objetos, que deverá ser informado pelo cliente. O objetivo é fornecer ao cidadão a autonomia de optar por esta modalidade de entrega, independentemente da oferta e integração do site em que realizar a compra.

O Clique e Retire é um serviço dos Correios criado em 2018, com foco no cliente e-commerce. A solução se caracteriza pela definição de que o destinatário receberá, por indicação do remetente, o objeto em uma agência da empresa. Com a iniciativa, compras realizadas no comércio eletrônico podem ser recebidas pelos compradores em qualquer uma das unidades dos Correios no Brasil.

Quando a encomenda chega na agência indicada, os Correios enviam um SMS ao destinatário informando a disponibilidade para sua retirada no prazo de sete dias. Caso o comprador não possa buscar pessoalmente, ele pode autorizar outra pessoa ou empresa para fazer o serviço, conforme modelos de autorização disponibilizados no Portal Correios.

O Clique e Retire está disponível para os serviços SEDEX e PAC, sem custo adicional, e é a opção para aqueles clientes que não podem receber encomendas no seu endereço residencial. São mais de 6 mil pontos de atendimento em todos os municípios brasileiros, o que proporciona mais praticidade e conveniência aos compradores do comércio eletrônico.