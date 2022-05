Composto em Niterói, álbum ‘Clube da Esquina’ é eleito o melhor disco brasileiro de todos os tempos

Luiz Antonio Mello

Quando Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e outros amigos deixaram Belo Horizonte de ônibus e chegaram a Prainha de Piratininga (também conhecida como Mar Azul), alugaram um casarão sem saber que naquele lugar mágico, deserto, cheio de passarinhos, dunas e uma lagoa com água cristalina, eles iriam compor o melhor álbum brasileiro de todos os tempos.

O album.

Lançado há exatos 50 anos, em 1972, o disco “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento e Lô Borges, foi eleito o melhor álbum brasileiro já lançado. A escolha foi feita por 162 especialistas de áreas ligadas à produção musical, entre eles jornalistas, podcasters, músicos, produtores e youtubers. Todos eles foram ouvidos pela equipe do podcast já conceituado Discoteca Básica.

Convidado pela gravadora EMI Odeon para fazer o disco, Milton Nascimento fez duas exigências: tinha que ser com Lô Borges e o álbum teria que ser duplo. Um LP duplo naquela época era um escândalo porque envolvia uma produção industrial complicada e, claro custava caro.

Milton Nascimento e sua mão. Prainha de Piratininga, 1972.

Só que a concorrente Phonogram tinha acabado de lançar Gal Fatal, o primeiro duplo da indústria brasileira. A EMI não ia fazer feio e topou. Lô Borges foi aceito como coautor e os mineiros voltaram para BH anunciar a boa nova aos amigos reunidos na esquina de ruas Paraisópolis com Divinópolis, sede do invisível clube da esquina.

Milton tinha 30 anos, Lô, 20 e Beto Guedes, 21. O niteroiense e parceiro Ronaldo Bastos, bem como o saudoso Fernando Brant, mais Wagner Tiso e outros enfrentavam a odisseia de chegar a Prainha/Mar Azul onde estava sendo, faixa por faixa, o álbum “Clube da Esquina”.

Beto Guedes, Milton Nascimento e Lô Borges. Prainha de Piratininga,1972.

Quando o disco foi lançado, trouxe “Trem Azul, “Cravo e Canela”, “Nuvem Cigana” e outros sucessos que estouraram ao longo do tempo. Na época, 1972, o disco estava muito à frente de tudo o que estava sendo feito e a mídia estranhou. Mais tarde, caiu de joelhos e reconheceu naqueles dois LPs um veio de diamantes. Bem mineiro. Bem niteroiense.

A pesquisa do Discoteca Básica faz parte do projeto “Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos”, livro que está em campanha de financiamento coletivo no Catarse. A votação dos álbuns foi realizada em 2021 e o resultado final será divulgado na obra.

Segundo os organizadores, livro representará o maior guia já feito sobre a produção discográfica brasileira, tanto por causa do tamanho do corpo votante quanto pelo número de discos elencados.

Confira o top 10 entre os 500 escolhidos:

Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e Lô Borges

Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos

Chega de Saudade (1959) – João Gilberto

Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados

Construção (1971) – Chico Buarque

A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor

Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Vários artistas

Transa (1972) – Caetano Veloso

Sobrevivendo no Inferno (1997) – Racionais MC’s

Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim