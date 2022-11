Compositor e violonista Guinga faz show em Niterói

Show do primeiro disco integralmente com letra e música do carioca Guinga

Guinga vai se apresentar nesta sexta-feira (25), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. No show, que acontece às 20h, o artista vai apresentar faixas do novo álbum “Zaboio” e outras canções compostas ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira.

Clara Nunes, Beth Carvalho, Alaíde Costa, João Nogueira e Cartola são alguns dos artistas renomados com quem Guinga atuou como violonista.

O álbum “Zaboio” valoriza o trabalho de um compositor ímpar, símbolo da cultura do Rio de Janeiro, que no auge dos seus 71 anos ainda simboliza criatividade musical e vontade de produzir.

É de origem carioca de um Rio antigo e de Niterói, preservados na mente de Guinga, que alimenta as músicas de “Zaboio”. Pelo fato de o compositor assinar as letras, a geografia fluminense de Zaboio é desenhada nos versos que nomeiam bairros cariocas, nos cruzamentos de ‘Meu pai’, e em ‘Tangará’, canção dedicada à cidade de Niterói e ao amigo Sérgio Mendes.

“Zaboio” descreve as lembranças do artista. “Este álbum é um retrato fiel da minha alma”, diz o artista.

Composto durante a pandemia, o álbum explora uma parte íntima do compositor. ¨Isolamento sempre leva você à reflexão, a viver mais consigo mesmo. Sempre fui uma pessoa isolada, reclusa. É evidente que a pandemia te obriga, impõe isolamento, diferente do isolamento opcional. Muitas vezes a música me ajudou nesses momentos¨, diz o artista.

Sobre Guinga

Violonista incensado no mundo inteiro, admirado pelos seus pares e pela crítica especializada, Guinga já recebeu importantes premiações, como o Prêmio Sharp, em 1996 (de Melhor Disco Instrumental e Melhor Produção por “Cheio de Dedos”; Melhor Música Instrumental por “Dá o Pé Loro” e Melhor Canção por “Chá de Panela”), o Prêmio da Música Brasileira (Melhor Canção por “Sedutora”, em 2015, e Melhor Arranjador por “Porta da Madama”. em 2016), além da indicação em 2012 ao Grammy na categoria Melhor Disco Instrumental por “Rasgando Seda”, gravado com o Quinteto Villa-Lobos.

Com mais de 50 anos dedicados à música e quase 20 álbuns solo e com parceiros valiosos, o carioca de Madureira Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar foi trocando gradualmente a cadeira de dentista pelas partituras como forma de ganhar a vida.

Guinga se apresenta na Sala Nelson Pereira dos Santos Foto Renato Mangolin

A herança sonora de Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Garoto, Baden Powell, Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim fez da música espetacular de Guinga um manancial para todos que procuram algo completamente novo na música popular brasileira.

SERVIÇO:

GUINGA | ZABOIO

Data: 25 de novembro de 2022

Horário: 20h

Classificação: LIVRE

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos – Niterói – RJ

Ingressos: R$ 25 (inteira) – R$ 12,5 (meia)

Venda de ingressos pela plataforma Sympla, disponível no link

https://bileto.sympla.com.br/event/77789/d/164622/s/1097603